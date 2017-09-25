Украинские наблюдатели о "Западе-2017": войска РФ отрабатывали наступательные действия

Украинские наблюдатели назвали процесс мониторинга совместных стратегических российско-белорусских учений «Запад-2017», которые прошли 14-20 сентября на территории Беларуси, «условно открытым».

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

В Генштабе заявляют, что та часть учений, к наблюдению за которой были допущены международные наблюдатели, была лишь «условно открытой», что не дало возможности представителям от приглашенных государств убедиться в соответствии заявленных целей учений действительным формам и способам применения войск Беларуси и РФ.

В частности, к такому выводу пришли украинские наблюдатели, которые в соответствии с положениями Венского документа 2011 года (ВД-2011) и по приглашению белорусской стороны в период с 16 по 20 сентября приняли участие в наблюдении за военной деятельностью на территории Беларуси во время проведения этапа практических действий войск (сил) в рамках учений «Запад-2017».

«Наблюдение проходило на полигонах «Борисовский», Минская область, «Осиповичский», Могилевская область, «Домановский» и «Ружанский», Брестская область. Посещение полигонов «Лепельский» и «Лосвидово», а также участков местности «Дретунь» и Глубокского района Витебской области не проводилось. Открытость Республики Беларусь была условной (запрограммированной). Наблюдатели не смогли убедиться в истинных намерениях при отработке форм и способов применения войск Республики Беларусь и Российской Федерации», - сообщает Управление верификации Генштаба ВСУ.

По заключению представителей ВСУ, принимающая сторона игнорировала предусмотренную ВД-2011 возможность общения наблюдателей с личным составом белорусских и российских подразделений. Кроме того, белорусской стороной было отказано в посещении мест временной дислокации воинских частей и подразделений Беларуси и РФ в полевых лагерях.

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«Тема учений и практические действия привлеченных воинских частей и подразделений значительно отличались. Оборонная тематика учений в течение их проведения не соответствовала замыслу. Воинские части и подразделения выполняли наступательные действия, наносили поражение противнику в районах сосредоточения, на аэродромах и маршрутах выдвижения», - говорится в сообщении.

В наблюдении за учениями участвовали по два представителя от Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции, Украины и Эстонии.

Как сообщал УНИАН, совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" проходили на территории двух стран с 14 до 20 сентября. В Минобороны РФ заявили, что в учениях принимали участие 13 тыс. военнослужащих.

По данным представителей НАТО, в учениях было задействовано от 70 до 100 тыс. военных. Как отметил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, учения похожи на подготовку к большой войне.

Президент Украины Петр Порошенко осудил учения «Запад-2017». Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Украина вместе с партнерами будет внимательно отслеживать вывод российских войск из Беларуси и возвращение их в пункты постоянной дислокации. Также Турчинов заявил, что отработка массированного ракетно-авиационного удара ВС РФ в очередной раз подтверждает агрессивность и наступательный характер внешней политики и политики безопасности России, ее готовность к эскалации напряженности с Западом вплоть до ведения полномасштабной войны.

Белорусская оппозиция опасается, что президент РФ может использовать эти учения для начала аннексии Беларуси. В свою очередь, Министерство обороны Беларуси 13 сентября пообещало, что все российские военные, которые принимают в них участие, покинут белорусскую территорию до 30 сентября.

По информации СМИ, во время учений вертолет Ка-52 обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном «Лужский» под Санкт-Петербургом, в результате чего два человека получили тяжелые травмы.