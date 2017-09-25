Умерла самая толстая женщина в мире (видео)

18:34, 25 сентября 2017
Мир
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Хирурги помогли женщине сбросить больше половины веса.

Египтянка Имен Ахмед в 37 лет весила полтонны. Сначала она пыталась похудеть в Индии, затем в Абу-Даби - туда ее пришлось отправлять специальным самолетом.

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С подростковых лет женщина была прикована к кровати. Хирурги помогли ей сбросить больше половины веса. 20 специалистов пытались спасти женщину, однако не выдержали сердце и почки.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября на 95-м году жизни скончалась самая богатая женщина в мире и наследница французской косметической компании l'Oreal Лилиан Беттанкур.

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