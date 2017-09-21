Скончалась самая богатая женщина мира

20:35, 21 сентября 2017
Мир
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Наследница L'Oreal Лилиан Беттанкур скончалась в возрасте 94 лет.

Лилиан Беттанкур скончалась минувшей ночью у себя дома / фото imagecdn3.luxnet.ua

На 95-м году жизни скончалась самая богатая женщина в мире и наследница французской косметической компании L'Oreal Лилиан Беттанкур, сообщает Franceinfo со ссылкой на ее дочь Франсуазу Беттанкур-Мейер, как пишет "Газета.ру".

По словам дочери, Лилиан Беттанкур скончалась минувшей ночью у себя дома.

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«Моя мать ушла мирно», — отметила Франсуаза.

Также она добавила, что ее матери 21 октября должно было исполниться 95 лет.

В июне журнал Challenges опубликовал список самых богатых людей мира, в котором Лилиан Беттанкур заняла второе место с состоянием в €35,8 млрд.

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Теги: #Лилиан Беттанкур#скончалась самая богатая женщина мира