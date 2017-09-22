Россия несет очередные потери в Сирии: убит капитан ГРУ (фото)

В Сирии 2 августа убит капитан ГРУ России Курбан Касумов. Об этом сообщили в сообществе "Герои России" ВКонтакте, на что отреагировала группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team.

Согласно информации, опубликованной в соцсетях, Касумов родился в 1986 году в Ростовской области и служил в 3-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения (в/ч 21208), базирующейся в Тольятти.

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Как сообщается, Касумов уничтожен в результате минометного обстрела боевиками "Исламского государства".

В день его смерти, 2 августа, по информации сайта Liveuamap, террористы ИГ наносили контрудары по наступающим проасадовским силам в районе населенных пунктов Итрия и Саламия, а также к юго-востоку от Ракки.

Кроме того, опубликованы фотографии медалей Касумова, среди которых есть медаль "За освобождение Пальмиры".

Минобороны России о смерти капитана Курбана Касумова не сообщало.

Ранее, 21 сентября, СМИ стало известно о гибели в результате попадания в засаду в Сирии российского контрактника вместе с полковником и генералом.