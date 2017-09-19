В Бельгии нашли затонувшую подлодку времен Первой мировой с останками 23 членов экипажа (фото)

У бельгийского побережья нашли хорошо сохранившуюся затонувшую немецкую субмарину времен Первой мировой войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бельгийский телеканал VRT.

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Предполагается, что внутри подводной лодки нашли тела 23 членов экипажа. Он пошел на дно из-за аварии.

Пока неизвестно, какая из 11 известных немецких подводных лодок была найдена. Из опасения грабителей местные органы власти отказались рассказать о точном местонахождении найденной подводной лодки.

Во время Первой мировой войны субмарины были ключевым элементом военной тактики Германии для срыва британских торговых путей в Ла-Манше и Северном море.