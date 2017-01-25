ЦРУ выложило данные о столкновении подлодок СССР и США у берегов Шотландии

21:01, 25 января 2017
Мир
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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило сообщение о столкновении советской и американской подлодок у берегов Шотландии в 1974 году.

Фотоиллюстрация / REX FEATURES

Об этом сообщает CNET.

ЦРУ опубликовало телеграмму, отправленную Генри Киссинджеру, с сообщением об инциденте.

«Только что получили данные от Пентагона о столкновении нашей субмарины с советской», - говорится в телеграмме.

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Отмечается, что после столкновения обе подлодки поднялись на поверхность, однако затем советская субмарина погрузилась и ушла от места инцидента.

Напомним, ранее ЦРУ выложило в сеть рассекреченные документы о холодной войне, НЛО и телепатических возможностях человека.

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Теги: #СССР#ЦРУ#подлодка