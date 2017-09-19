Госдепартамент анонсировал еще одну встречу Тиллерсона с Лавровым

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня проведут еще одну встречу в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента относительно графика встреч Тиллерсона, передает радио Свобода.

Читайте такжеЛавров и Тиллерсон обсудили необходимость активизации усилий по выполнению Минских соглашений – МИД РФСогласно сообщению, встреча запланирована на 17:00 по местному времени (полночь по Киеву – ред.) в отеле Palace. Тема беседы не указана.

18 сентября Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров уже провели встречу в Нью-Йорке, во время которой обсудили главным образом ход реализации минских договоренностей для разрешения ситуации на Донбассе и ситуацию в Сирии.

Еще ранее, 16 сентября госсекретарь США и глава российского МИДа разговаривали по телефону и тогда, среди прочего, говорилось о «необходимости активизации усилий повыполнению минских договоренностей».

Как сообщал УНИАН, в Нью-Йорке проходит заседание Генассамблеи ООН, которое посетят около 130 мировых лидеров, в частности президент Украины Петр Порошенко.