Генсек ООН осудил ракетный запуск КНДР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил новый запуск баллистической ракеты КНДР, назвав его помехой для диалога по корейской проблеме. Заявление об этом опубликовано на сайте ООН.

«Этот пуск подрывает региональную стабильность и безопасность, а также — усилия по созданию возможности для диалога», — говорится в заявлении.

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Генсек также призвал правительство КНДР в полной мере выполнять свои международные обязательства и добиваться возобновления каналов связи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в связи с запуском новой ракеты КНДР Штаты рассматривают все варианты решения.