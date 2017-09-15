Москва обвинила США во вмешательстве в российские выборы через Казахстан

В России заявили, что обнаружили факты вмешательства США в российские региональные выборы через Казахстан. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, пишет «РБК».

По его словам, Росфинмониторинг предоставил свидетельство того, что США направляли в Россию деньги для поддержки определенных кандидатов на выборах главы региона. Климов заявил, что деньги были якобы проведены через страну-член Таможенного союза ЕАЭС, «где нет закона об иностранных агентах». Источники издания утверждают, что деньги проходили через Казахстан.

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Он заявил, что деньги идут «и в наличке, и в денежных суррогатах, и в криптовалюта». Никаких конкретных компаний или кандидатов, которые получали деньги, чиновник не сообщил.

Как сообщал УНИАН ранее, один из кандидатов в муниципальные депутаты в Москве от партии "Яблоко" покусал членов участковой избирательной комиссии (УИК).

"Первый случай [нарушений на выборах] связан с нарушением общественного порядка. В Дорогомилова на участке 2559 выведен силами сотрудников кандидат от "Яблока". Он напал на членов УИК, нанес побои и покусал. Правоохранительные органы занимаются [этим случаем]", - сказал председатель Мосгорсиполкома Валентин Горбунов.