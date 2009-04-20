Грузинская оппозиция заявляет о готовности к диалогу с Саакашвили

Грузинская оппозиция готова к диалогу с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ.

Об этом в интервью газете «Квирис палитра» сообщил лидер «Альянса за Грузию» Ираклий АЛАСАНИЯ, передает Civil Georgia.

В частности, он сообщил, что оппозиция готова к встрече с М.СААКАШВИЛИ, чтобы выслушать предложения и аргументы по преодолению существующего кризиса.

«Это не означает, что оппозиция уступает свое требование об отставке Президента и назначении досрочных президентских выборов», - заявил И.АЛАСАНИЯ и добавил: «Как бы не развивались события, каждый из нас должен помнить, что интересы страны превыше всех других требований».

На вопрос, каким может быть компромисс в случае переговоров, И.АЛАСАНИЯ ответил: «Заранее невозможно говорить, на какой компромисс могут пойти стороны в процессе переговоров. По моему мнению, из-за создавшихся объективных обстоятельств, единственным выходом из этого политического кризиса являются досрочные выборы».

«Тут же хочу отметить – мы не боремся к конкретными персонами, наша задача заключается в изменении системы, которая ввела страну в кризис. Естественно, если встреча с Президентом состоится, у нас будет возможность выслушать, что он считает сам реальным выходом из этого кризиса», - добавил он.

И.АЛАСАНИЯ также заявил, что у него есть контакты с государственным министром по вопросам евро-атлантической интеграции Георгием БАРАМИДЗЕ для обмена той информацией по вопросам безопасности, которые связаны с акциями протеста оппозиции.

Как сообщал УНИАН, с 9 апреля оппозиция проводит в Тбилиси массовые акции с требованием отставки М.СААКАШВИЛИ, пикетируя здания парламента, президентской резиденции, Общественного телевидения и Госканцелярии.