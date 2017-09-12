В Москве прокремлевские радикалы сняли мемориальную табличку с дома Немцова

В Москве прокремлевские радикалы сняли мемориальную табличку с дома, где жил российский политик Борис Немцов. Об этом на своей странице в соцсети сообщил представитель движения SERB Гоша Тарасевич и обнародовал соответствующие фотографии.

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«Табличка демонтирована!! Это речь идет о незаконно установленной в общественном месте на фасаде дома 9 по Климентовскому переулку самопальной таблички с надписью о том, что, якобы, здесь жил политик Б. Немцов», - написал он.

По словам Тарасевича, SERB доставил табличку в ОВД по Центральному административному округу Москвы. Отмечается, что вандалы написали заявление в полицию «с требованием привлечь к ответственности лиц, самоуправно установивших данный знак, до степени слияния похожий на мемориальную доску».

Мемориальную табличку с надписью: «Здесь жил политик Борис Немцов, погибший от руки наемного убийцы 27 февраля 2015 года» установили на доме политика 7 сентября. Решение о ее установлении на фасаде дома приняли собственники квартир дома. Голосование за установку таблички организовал муниципальный депутат Сергей Марков, который живет в этом доме.

В тот же день власти Москвы заявили, что могут демонтировать мемориальную доску. В городском департаменте культурного наследия объяснили это тем, что установка таблички не была согласована с городскими властями. Представитель ведомства говорил, что мемориалы устанавливаются только через 10 лет после смерти человека. Срок могут сократить до двух лет только по решению комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей.

Как сообщал УНИАН, Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В оппозиционера попало четыре пули, он скончался на месте.

После смерти политика стало известно, что он работал над докладом, в котором шла речь, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.

Приговор обвиняемым в убийстве политика вынесли в июле этого года. Фигуранты дела получили от 11 до 20 лет колонии. Дочь убитого Жанна Немцова назвала преступление нераскрытым.