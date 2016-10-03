Убить Немцова: на российском суде рассказали, во сколько оценили жизнь известного оппозиционера

Об этом в зале суда сообщил прокурор, передает "Новая газета".

«Им предложили за 15 млн рублей убить Немцова, то есть по найму. Они согласились и объединились в организованную группу», - заявила прокурор.

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В ходе заседания также стало известно, что оружие, из которого убили политика, так и не удалось найти

Процесс по делу об убийстве Бориса Немцова начался в Московском окружном военном суде в понедельник.

На скамье подсудимых находятся пять человек: боец батальона «Север» Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Им предъявлено обвинение в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия.

Как сообщал УНИАН, оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Следствие называет заказчиком дела Руслана Мухутдинова.