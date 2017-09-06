В Евросоюзе политическая атмосфера как перед Второй мировой войной - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил настроения, которые сейчас царят в Евросоюзе, с атмосферой перед Второй мировой войной. Таким образом он отреагировал на слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и главы немецких социал-демократов Мартина Шульца (Martin Schulz), которые во время теледебатов кандидатов в канцлеры Германии в разных формулировках высказались за прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС. Об этом пишет DW.

"Я не говорю, что тот - нацист или другой - фашист. Я лишь говорю о проявлениях (...) Этот случай - это нацизм, этот случай - фашизм", - заявил глава турецкого государства в среду, 6 сентября, во время выступления в Анкаре перед своими соратниками из правящей "Партии справедливости и развития". Его слова приводит информагентство dpa. В то же время Меркель прямо или Шульца он не вспоминал.

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Эрдоган также призвал ЕС определиться относительно дальнейших переговоров с Анкарой о вступлении Турции в ЕС. "Или они сдержат свое обещание и откроют путь к процессу приобретения членства (...) или им следует сказать "мы не хотим идти дальше этим путем с Турцией", - заявил Эрдоган, которого цитирует информагентство AP.

Кроме того, он вновь призвал турков, живущих в Германии, не отдавать свои головы "врагам Турции". Напомним, ранее Эрдоган уже призвал бойкотировать на выборах в ФРГ Христианско-демократический союз, социал-демократов и Зеленых.