В ОБСЕ назвали ядерные испытания КНДР безответственными и призвали к быстрой реакции Совбеза ООН

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц призвал Совбез ООН отреагировать на ядерные испытания Северной Кореи.

Об этом он написал в микроблоге в Twitter.

«Категорически осуждаю ядерное испытание КНДР. Это является не только явным нарушением международных обязательств Северной Кореи, но и безрассудным и безответственным поступком во время повышенной напряженности на Корейском полуострове», - отметил он.

«КНДР должна прекратить односторонние провокации и вернуться к переговорам. Призываю к быстрой реакции Совета безопасности ООН», - подчеркнул Курц.

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Как сообщал УНИАН, власти Северной Кореи в воскресенье, 3 сентября, официально объявили об успешном проведении испытания водородной бомбы. Незадолго до этого Япония подтвердила, что КНДР провела новый этап ядерных испытаний. Японские сейсмологи сообщили, что сила землетрясения, зафиксированного на территории КНДР, на этот раз была в десять раз больше, чем в сентябре 2016 года, когда Пхеньян в последний раз проводил ядерные испытания.

В связи с этим Япония выразила официальный протест через свое посольство в Пхеньяне. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал ядерные испытания Пхеньяна «абсолютно неприемлемыми».

Ранее стало известно, что сейсмологи Южной Кореи и Китая утром в воскресенье, 3 сентября, зафиксировали два землетрясения магнитудой 5,6 и 4,6 неподалёку от привычного места проведения ядерных испытаний КНДР. По оценкам американских экспертов, сила толчков достигала магнитуды 6,3.