В НАТО недовольны ограниченным допуском наблюдателей к российско-белорусским учениям

Представители НАТО в среду, 30 августа, выразили недовольство ограниченным допуском своих наблюдателей к запланированным военным маневрам "Запад-2017", в которых примут участие Россия и Беларусь.

Как передает DW.com, обе страны пригласили наблюдателей НАТО поприсутствовать на сентябрьских учениях исключительно в "дни для посещения", что, по словам представителей альянса, не является заменой предусмотренному всеобъемлющему наблюдению. НАТО ссылается на так называемый Венский документ ОБСЕ о "мерах по укреплению доверия", которые предполагают, помимо прочего, возможности для бесед с солдатами о ходе учений.

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В Москве отрицают, что количество солдат, принимающих участие в маневрах "Запад-2017", превышает 13 тысяч. Именно это число упоминается в Венском документе как необходимое для подобных инспекций.

В РФ заявляют о 12 700 участниках маневров, хотя в НАТО полагают, что реальное число солдат значительно выше. Литва, член НАТО, заявляет, что в маневрах, которые начнутся 14 сентября и продлятся одну неделю, примут участие до ста тысяч солдат.