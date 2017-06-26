Украину на "Новой Волне" в Сочи представит певец из РФ

Украина примет участие в российском песенном конкурсе "Новая волна", однако ее будет представлять артист, живущий в России.

Это - Артем Иванов (ISAAK), солист группы "Инь-Ян", проживающий в РФ уже давно.

Иванов – уроженец Черкасс, а в Москву приехал в 2002 году ради участия в «Фабрике звезд-7» «Первого канала», продюсером которой был Константин Меладзе (кстати, в ней же тогда участвовала и Анастасия Приходько). Позже Иванов вместе с другими участниками российской «Фабрики-7» вошел в состав группы «Инь-Янь», которую продюсировал тот же Меладзе, пишет "Медіаняня".

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В общем, в России Иванов живет в общей сложности 15 лет, а группа «Инь Янь» – коллектив довольной известный, однако как отдельная творческая единица ISAAK для широкой публике в Украине пока не открылся.

«В Украине мне работается прекрасно. Настолько же прекрасно, как и в Москве. Возможно, по той причине, что я не знаком и не желаю быть знакомым с людьми, на чьей совести этот конфликт, – заявляет нынешний преставитель Украины на «НВ». – И с одной, и с другой стороны. Я – гражданин Украины, живущий в России. И в Украине – тоже (у меня здесь дом). И там, и там чувствую себя вполне комфортно».

«Новая Волна» в этом году пройдет в Сочи с 8 по 14 сентября.