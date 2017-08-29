"КНДР сигнализировала о своем неуважении к соседям": Трамп о ракетном запуске Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп в связи новым запуском баллистической ракеты КНДР 29 августа, заявил, что США рассматриваются все варианты решения, сообщает ABC News со ссылкой на письменное заявление Белого дома.

По словам Трампа, запуском ракеты Северная Корея «сигнализировала о своем неуважении к соседям, всем членам Организации Объединенных Наций и минимальным стандартам приемлемого международного поведения».

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«Угрожающие и дестабилизирующие действия только усиливают изоляцию КНДР в регионе и во всем мире. Все варианты рассматриваются», — заключил Трамп.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США договорились об усилении давления на КНДР в связи с последним запуском ракеты.