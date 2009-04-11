Граждане ЕС и дальше будут ездить в Украину без виз

Народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК считает возможное возобновление Украиной визового режима для граждан Европы «популизмом». Об этом он заявил в интервью польским журналистам, сообщила пресс-служба депутата.

«Я не вижу никаких выгод от осуществления такого шага, это быстрее популизм, чем хорошо просчитано решение», - сказал Б.ТАРАСЮК.

При этом он выразил надежду, что «этот шаг не будет сделан».

По его мнению, если дело таки дойдет до возобновления виз для граждан из стран ЕС, то это может привести «к свертыванию диалога о внедрении безвизового режима для граждан Украины» и к «пересмотру Соглашения об упрощении визового режима для граждан Украины».

«Это предложение является попыткой играть на общественном мнении, которое по большей части негативное, через случаи необоснованных отказов в полученных виз к странам Европейского Союза», - отметил Б.ТАРАСЮК.

Он допустил, что отмена визового режима «бесспорно, может прибавить несколько процентов к рейтингу любого кандидата на должность Президента».

«Но это негативный жест по отношению к ЕС, и обычно, можно спрогнозировать и негативную реакцию ЕС на этот шаг. Ожидать, что Евросоюз пойдет на какие-либо уступки в результате такого шантажа - это пустая трата времени и наивность», - прибавил депутат.

Как сообщал УНИАН, заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Верховной Раде Игорь ПОПОВ 4 апреля, в частности, заявил, что безвизовый режим Украины с Европой может быть отменено в ближайшее время, возможно, даже до 7 мая.

"Вскоре мы упраздним безвизовый режим с Европой и выиграем от этого. Это произойдет очень скоро. Возможно, даже, до Пражского саммита 7 мая этого года", - отметил И.ПОПОВ.

Кроме того, по убеждению представителя Президента, такие действия "подтолкнут европейцев отменять визы нам".