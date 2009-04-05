Безвизовый режим Украины с Европой будет отменен в ближайшее время, возможно, даже до 7 мая.

Об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента, представитель Президента в Верховной Раде Игорь ПОПОВ в эфире радио "Свобода" в субботу.

"Вскоре мы упраздним безвизовый режим с Европой и выиграем от этого. Это произойдет очень скоро. Возможно, даже, до Пражского саммита 7 мая этого года", - отметил И.ПОПОВ.

По его словам, "правоохранительные органы жалуются, что из-за того, что европейцы заходят к нам без виз, каждые три месяца они отлавливают какого-то "педофила" или "маньяка".

"Заезжая в Украину, иностранец показывает на границе паспорт – 10 секунд - и он пошел. Потом, оказывается по базе данных, что его не нужно было пускать. В итоге – розыск по всей Украине из-за того, что он зашел без визы и его нет в базе данных", - прибавил И.ПОПОВ.

Кроме того, по убеждению представителя Президента, такие действия "подтолкнут европейцев отменить визы нам".