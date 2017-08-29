У Цукерберга родилась вторая дочь: основатель Facebook написал трогательное письмо

У основателя соцсети Facebook Марка Цукрберга родилась вторая дочь, которую назвали Август.

Об этом Цукерберг сообщил на своей странице в Facebook.

Уважаемая Август! Добро пожаловать в мир! Твоей маме и мне очень интересно увидеть, какой ты станешь. Когда родилась твоя сестра, мы написали письмо о мире, в котором она и ты теперь растете - это мир с лучшим образованием, меньшим количеством болезней, более крепкими связями между людьми и большим равенством. Мы написали, что со всеми достижениями в науке и технике ваше поколение должно жить гораздо лучшей жизнью, чем у нас, и мы обязаны выполнить нашу роль, чтобы это произошло. Хотя заголовки часто фокусируются на том, что это не так, мы все еще считаем, что эти положительные тенденции победят. Мы оптимистичны относительно вашего поколения и будущего», – говорится в письме основателя соцсети к новорожденной.

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«Август, мы очень любим тебя, и мы так взволнованы, что пойдем в это приключение с тобой. Мы желаем тебе в жизни радости, любви и той самой надежды, которую ты нам даешь», – трогательно резюмировал Цукерберг.

Отметим, что первая дочь Макс у Цукерберга и его жены Чан родилась 1 декабря 2015 года.