Основатель и руководитель Facebook Марк Цукерберг уйдет в декретный отпуск из-за рождения второй дочери. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает ТСН.

Цукерберг напомнил, что когда родилась его первая дочь Макс, он также взял отпуск на два месяца. "Я всегда буду благодарен, что я смог потратить так много времени с ней в первые месяцы ее жизни", - написал Цукерберг.

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"Наша новая дочка родится в ближайшее время, и я планирую взять еще два месяца декретного отпуска. На этот раз я собираюсь воспользоваться преимуществами Facebook, чтобы взять отпуск по частям. Я возьму месяц, чтобы быть с Присциллой и девочками в начале, а потом мы проведем целый декабрь вместе", - написал Марк.

Цукерберг отметил, что в Facebook сотрудникам обоих полов предлагают брать декретные отпуска продолжительностью четыре месяца. По его словам, исследования показывают, что когда работающе родители берут время для того, чтобы побыть с их новорожденными детьми, то это хорошо для всей семьи.

"И я уверен, что офис все равно будет стоять, когда вернусь", - отметил Цукерберг.

Цукерберг женился на своей давней подруге Чан 19 мая 2012 года. Молодые люди познакомились в Гарварде. Марк учился на факультете психологии, а Присцилла - на медицинском. Семейная пара несколько лет пыталась завести ребенка, но Чан перенесла три выкидыша.