В Москве проходит митинг против "законодательного мракобесия" в регулировании Интернета, начались первые задержания

В Москве проходит митинг против «законодательного мракобесия» в регулировании Интернета.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на акцию «За свободный интернет», инициаторами которой стали российские оппозиционные партии и организации, прошло несколько тысяч человек.

Акция согласована с мэрией Москвы на проспекте имени Сахарова и предполагает участие до 10 тыс. человек.

Место проведения митинга ограждено специальным временным ограждением, проход осуществляется только после прохода рамки металлодетектора и кордона полиции.

На сцене установлен баннер с надписью: "Интернет не заберете".

Митингующие пришли на акцию с плакатами: "Интернет наш", "Интернет будет свободным", "Интернет не запретить, лучше думу распустить", "Кастрированный интернет, промытые мозги", "Мы покорили бы весь космос, но нас сажают за репосты", "Цензура - дура, Интернет - молодец".

Некоторые участники акции скандируют: "Не будет свободы на русской земле, пока чекисты сидят в Кремле!".

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Как отметил один из участников акции, происходящее в РФ в отношении регулирования Интернета является "законодательным мракобесием".

Первая акция «За свободный интернет» прошла на Бульварном кольце 23 июля. В марше приняли участие около 3 тыс. человек. Демонстранты выступили против «закона о мессенджерах», «пакета Яровой», запрета анонимайзеров и VPN и цензуры в Интернете. Также на марше призвали к реабилитации фигурантов уголовных дел за репосты и лайки в соцсетях и призвали к отставке главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Акция продлится до 18.00.

Как сообщает Дождь, двух активисток с символикой ЛГБТ задержали на акции «За свободный интернет», которая проходит в Москве на проспекте академика Сахарова.

Задержанные - активистки «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» Александра Алексеева и Мария Скачкова. По их словам, они пришли на митинг с флагом, его попытались отобрать националисты, после чего полиция задержала активисток.

Кроме того, «ОВД-Инфо» сообщает о задержании члена движения «Открытая Россия» Сергея Ермакова. На видео, опубликованном в фейсбуке, Ермаков находится в полицейском автобусе и говорит, что его задержали «непонятно за что».

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции вырезали слово «гады» из плаката «Интернет не заберете, гады» на акции «За свободный интернет», которая проходит в Москве. Об этом рассказала сотрудница «Открытой России» Валентина Дехтяренко.

к нам пришли сотрудники полиции (просили поправить что они не менты) и вырезали слово "гады" pic.twitter.com/tWLhdIRokQ — Valya (@valya_de) August 26, 2017

Также сообщается о задержании нескольких человек, которые были с плакатом в поддержку журналиста «Новой газеты» Али Феруза.

Всего задержаны 11 человек, их посадили в автозак и отвезли в ОВД «Красносельский», передает «ОВД-Инфо».