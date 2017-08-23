Посла России в Судане нашли мертвым
По данным источников, тело посла РФ Миргаяса Ширинского было обнаружено в бассейне его дома.
Посла России в Судане Миргаяса Ширинского нашли мертвым в резиденции в Хартуме.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.
"23 августа в Хартуме скончался посол России в Судане Миргаяс Ширинский. Сразу же после получения детальной информации от сотрудников российского посольства в Хартуме проинформируем об обстоятельствах смерти нашего коллеги", - сказали в МИД.
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По данным источника телеканала Al Arabiya, тело Миргаяса Ширинского было обнаружено в бассейне.
#BREAKING: Al Arabiya sources: #Russian ambassador in #Khartoum found drowned in the swimming pool at home pic.twitter.com/04DsnNOwLw— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 23 августа 2017 г.
Источник агентства Reuters в полиции Хартума сообщил о том, что у Ширинского были проблемы со здоровьем. В частности он страдал из-за повышенного кровяного давления.
Соболезнования в связи со смертью посла российским властям выразило МИД Судана.
Миргаяс Ширинский возглавлял российскую дипмиссию в Судане с 2013 года.