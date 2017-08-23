Посла России в Судане нашли мертвым

Посла России в Судане Миргаяса Ширинского нашли мертвым в резиденции в Хартуме.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

"23 августа в Хартуме скончался посол России в Судане Миргаяс Ширинский. Сразу же после получения детальной информации от сотрудников российского посольства в Хартуме проинформируем об обстоятельствах смерти нашего коллеги", - сказали в МИД.

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По данным источника телеканала Al Arabiya, тело Миргаяса Ширинского было обнаружено в бассейне.

Источник агентства Reuters в полиции Хартума сообщил о том, что у Ширинского были проблемы со здоровьем. В частности он страдал из-за повышенного кровяного давления.

Соболезнования в связи со смертью посла российским властям выразило МИД Судана.

Миргаяс Ширинский возглавлял российскую дипмиссию в Судане с 2013 года.