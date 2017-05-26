Джаред Кушнер теперь в центре внимания расследования о связях с Россией - The Washington Post

Следователи сосредоточились на ряде встреч, проведенных Джаредом Кушнером, зятем президента Трампа и влиятельным советником Белого дома, в рамках их расследования о вмешательстве России в выборы 2016 года и связанные с этим вопросы, сообщают люди, знакомые с расследованием. Об этом пишут Мэтт Запотоски, Сари Хорвитц, Дэвлин Барретт и Адам Энтус в статье "Джаред Кушнер теперь в центре внимания расследования в отношении России", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Кушнер, который в декабре провел встречи с российским послом и банкиром из Москвы, находится под следствием из-за масштабов и характера его взаимодействия с русскими, говорят источники.

На прошлой неделе The Washington Post сообщали, что высокопоставленный чиновник Белого дома, приближенный к президенту, оказался в центре внимания важного расследования, хотя не называли имени Кушнера.

Агенты ФБР также по-прежнему интересуются бывшим советником по национальной безопасности Трампа Майклом Флинном и бывшим председателем кампании Трампа Полом Манафортом, но Кушнер – единственный действующий чиновник Белого дома, которого, как известно, считают ключевой фигурой в расследовании.

The Post не получала сведений о том, что Кушнер является целью или центральным объектом расследования, и он не был обвинен в каких-либо правонарушениях. "Цель" – это слово, которое обычно используется в отношении того, кто является главным подозреваемым по мнению следователей, хотя прокуроры могут и действительно выдвигают обвинения против людей, не проводя при этом различия.

"Ранее Кушнер вызвался поделиться с Конгрессом тем, что он знает об этих встречах. Он сделает то же самое, если с ним свяжутся в связи с любым другим расследованием", - сказал Джейми Горелик, один из его адвокатов.

Кроме возможного сотрудничества между Кремлем и кампанией Трампа, с целью повлиять на президентские выборы 2016 года, следователи также ищут возможные финансовые преступления – но люди, знакомые с этим вопросом, которые не были уполномочены выступать публично, не указали, кто или что является объектом расследования.

"Я не могу подтвердить или опровергнуть существование или отсутствие расследований или объектов расследований", - сказала Сара Ишгур Флорес, пресс-секретарь министерства юстиции. ФБР отказалось от комментариев.

Во время встреч в декабре Трамп уже победил на выборах. Контакты между людьми из переходной команды и иностранными правительствами могут быть рутинными, но встречи и телефонные звонки с русскими не были обнародованы в то время.

В начале декабря Кушнер встречался в Нью-Йорке с российским послом в США Сергеем Кисляком, и позже отправлял заместителя на встречу с Кисляком. Флинн также присутствовал на встрече в начале декабря, а позже в том же месяце Флинн позвонил Кисляку, чтобы обсудить санкции США против России. Флинн изначально превратно истолковал разговор даже вице-президенту Пенсу, что, в конечном счете, привело к его изгнанию из Белого дома.

В декабре Кушнер также встречался с главой "Внешэкономбанка" Сергеем Горьковым, который стал объектом санкций США после аннексии Крыма Россией и ее поддержки сепаратистов на востоке Украины.

Помимо декабрьских встреч, бывший высокопоставленный представитель спецслужб сказал, что агенты ФБР пристально изучают более ранние обмены между коллегами Трампа и русскими, датированные весной 2016 года, в том числе в отеле Mayflower в Вашингтоне. Кушнер и Кисляк – вместе с близким советником Трампа и нынешним генеральным прокурором Джеффом Сешнсом – присутствовали на апрельском мероприятии в 2016 году в Mayflower, где тогдашний кандидат Трамп обещал в своем выступлении стремиться к улучшению отношений с Россией. Неясно, взаимодействовали ли там Кушнер и Кисляк.

The New York Times сообщали, что Кушнер не включил в форму на допуск к секретной информации свои декабрьские встречи с Кисляком и Горьковым, хотя его адвокат сказал, что это была просто ошибка, и вскоре после этого он сказал ФБР, что внесет поправки в формы. Белый дом заявил, что его встречи были нормальными и несущественными.

Кушнер согласился обсудить свои российские контакты с Комитетом разведки Сената, который проводит одно из нескольких расследований о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Во многих отношениях Кушнер – уникальная фигура в Белом доме.

Он, возможно, самый близкий советник президента, и член семьи президента. Его список политических обязанностей довольной обширный – один только спектр во внешней политике включает Канаду и Мексику, Китай и мир на Ближнем Востоке, хотя он редко публично говорит о любом из этих вопросов.

Бывший директор ФБР Роберт Мюллер III теперь руководит расследованием возможного сотрудничества между Кремлем и кампанией Трампа, и он открыл магазин в здании Патрика Генри в центре Вашингтона. Еще до того, как заместитель генерального прокурора Род Розенштейн выбрал его для контроля за расследованием, следователи активизировали свои усилия – выдавая повестки и ожидая проведения интервью, - сказали люди, знакомые с вопросом.

Небольшая группа законодателей, известная как "Банда восьми", была недавно уведомлена об изменении темпа и направленности расследования на секретном брифинге.

Неясно, как именно лидерство Мюллера повлияет на направление расследования. На этой неделе эксперты по этике Министерства юстиции разрешили ему заняться этим делом, несмотря на то, что адвокаты его бывшей фирмы, WilmerHale, представляют несколько человек, которых можно привлечь по этому делу, включая Кушнера, Манафорта и дочь Трампа Иванку, которая замужем за Кушнером.

Мюллер уволился из фирмы, чтобы взяться за расследование.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, следователи продолжают агрессивно изучать дела Флинна, а большое жюри в Александрии, штат Вирджиния, недавно выдало повестки на основе записей, связанных с делами и финансами Флинна.

Компания Флинна, Flynn Intel Group, получила более 500 000 долларов от компании, принадлежащей американскому бизнесмену турецкого происхождения, близкому к высокопоставленным турецким чиновникам, для расследования в отношении Фетхуллаха Гюлена, клерика, который, как утверждает президент Турции, несет ответственность за попытку государственного переворота прошлым летом. В марте Флинн задним числом зарегистрировался в Министерстве юстиции в качестве платного иностранного агента, представляющего интересы Турции.

Помимо расследования, теперь возглавляемого Мюллером, в отношении Флинна расследование ведет и главный контроллер Пентагона из-за его иностранных платежей. Флинн также получил 45 000 долларов США, за то, что появился в 2015 году с президентом России Владимиром Путиным на вечере RT, подконтрольной Кремлю медиа-организации.