Скандальный российский посол завершил свою миссию в США

Посол России в США Сергей Кисляк закончил свою миссию в Вашингтоне. Он занимал свой пост с 2008 года.

До назначения нового посла функции временного поверенного будет выполнять советник-посланник Денис Гончар, передает Дождь.

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После выборов президента США Кисляк оказался в центре политического скандала. В сокрытии контактов с российским послом обвиняли генпрокурора США Джеффа Сешнса. Кроме того, советника президента США Майкла Флинна подозревали в обсуждении снятия российских санкций еще до инаугурации Дональда Трампа на пост главы государства. Из-за этого Флинн ушел в отставку.

The Washington Post писала, что Кисляк во время президентских выборов обсуждал с советником Трампа и Сешнсом вопросы избирательной кампании Трампа, которые имели важное значение для России. Источники газеты подчеркивали, что стороны также затрагивали перспективы российско-американских отношений при действии новой администрации президента.