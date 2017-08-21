СМИ назвали дату начала съемок финальной "Игры престолов"

СМИ назвали дату начала съемок финального сезона сериала «Игра престолов». Когда состоится премьера восьмой части, пока не объявлено, передает Independent.

Сначала актер Николай Костер-Вальдау (исполнитель роли Джейме Ланнистера) заявил в одном из интервью, что съемки должны стартовать в октябре 2017 года.

Читайте также"Без драконов и железного трона никуда!": что актеры из "Игры престолов" показывают в соцсетях (фото)

Затем эту информацию подтвердил журнал Entertainment Weekly.

Работа над седьмым сезоном началась в сентябре 2016 года, то есть осенью – позже, чем в случае с предыдущими частями «Игры престолов». Премьера первых шести сезонов проходила весной, тогда как показ седьмого перенесли на лето. Последняя серия выйдет в эфир 27 августа.

Ранее хакеры пообещали выложить в сеть финал седьмого сезона «Игры престолов».