СМИ назвали дату начала съемок финальной "Игры престолов"
Съемки должны стартовать в октябре 2017 года.
СМИ назвали дату начала съемок финального сезона сериала «Игра престолов». Когда состоится премьера восьмой части, пока не объявлено, передает Independent.
Сначала актер Николай Костер-Вальдау (исполнитель роли Джейме Ланнистера) заявил в одном из интервью, что съемки должны стартовать в октябре 2017 года.
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Затем эту информацию подтвердил журнал Entertainment Weekly.
Работа над седьмым сезоном началась в сентябре 2016 года, то есть осенью – позже, чем в случае с предыдущими частями «Игры престолов». Премьера первых шести сезонов проходила весной, тогда как показ седьмого перенесли на лето. Последняя серия выйдет в эфир 27 августа.
Ранее хакеры пообещали выложить в сеть финал седьмого сезона «Игры престолов».