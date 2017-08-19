В США объявили тендер на поставку оружия Украине

США объявили тендер на поставку пистолетов Glock G17 и боеприпасов к ним для нужд Украины, сообщает Новое время со ссылкой на портал государственных закупок Federal Business Opportunities.

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"В рамках тендера для Украины закупят учебные пистолеты Glock G17, патроны и защитное снаряжение. Участники торгов обязаны предоставить свои предложения до 22 августа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закупка нелетального тренировочной оружия осуществляется в рамках военной помощи США Украине.

Как сообщалось, Пентагон и Государственный департамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракетных комплексов и другого вооружения для защиты от российской агрессии.

Скорее всего, речь идет о поставках противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также, возможно, о предоставлении противовоздушного вооружения.

Как сообщал УНИАН, ранее сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн обратился к Конгрессу, предложив принять законопроект с жесткими санкциями в отношении РФ и предоставить украинской армии летальную оружие.