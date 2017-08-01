Пентагон и Госдеп имеют план предоставления Украине летального вооружения - WSJ

В министерстве обороны и Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки разработали план относительно предоставления Украине летальных оборонительных видов вооружений.

Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои неназванные источники в американской власти, передает Deutsche Welle.

Согласно информации WSJ, речь идет прежде всего о противотанковых комплексах и других видах оборонительных вооружений для борьбы с поддерживаемыми Россией боевиками на Донбассе. Теперь план должен быть утвержден Белым домом.

Читайте такжеНа Донбассе больше русских танков, чем у всех стран Западной Европы вместе взятых - спецпредставитель Госдепа

В то же время один из высокопоставленных представителей администрации Дональда Трампа заявил изданию, что пока никакого решения о поставках Украине этих видов оборонительных вооружений не принимали. Так же как и не было дискуссии относительно этих предложений во время совещания в Белом доме, которое состоялось на прошлой неделе и было посвящено российской тематике. По словам чиновника, Трамп не получал относительно планов предоставления Украине вооружений никакой информации, поэтому его позиция по этому вопросу неизвестна.

В то же время пресс-секретарь Пентагона сообщила, что в американском оборонном ведомстве пока "не определились" относительно возможности предоставления Украине "летальных оборонительных вооружений". Впрочем, как заявили WSJ анонимные чиновники, министр обороны США Джеймс Маттис утвердил этот план.

"Как раз вовремя", – так отреагировал сенатор Джон Маккейн на сообщение о планах предоставления оружия Украине в Twitter.

Как сообщал УНИАН, генерал военно-воздушных сил США Пол Селва заявил, что поддерживает предоставление летальной военной помощи по безопасности Украине, и Министерство обороны США активно занимается этим вопросом на межведомственном уровне.