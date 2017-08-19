США и Южная Корея проведут масштабные военные учения

Командования Южной Кореи и Объединенных сил США 21 августа начнут масштабные 10-дневные военные учения под названием "Ulchi Freedom Guardian" (UFG).

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на министерство обороны США.

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Ulchi Freedom Guardian – оборонные учения на основе компьютерной симуляции, разработанные для повышения готовности, защиты региона и сохранения стабильности на Корейском полуострове. К ним будут привлечены 17500 американских военнослужащих.

Также в маневрах примут участие военные Австралии, Канады, Колумбии, Дании, Новой Зеландии, Нидерландов и Великобритании.