США и Южная Корея проведут масштабные военные учения
01:12, 19 августа 2017Мир
546 0
В маневрах примут участие военные Австралии, Канады, Колумбии, Дании, Новой Зеландии, Нидерландов и Великобритании.
Иллюстрация / REUTERS
Командования Южной Кореи и Объединенных сил США 21 августа начнут масштабные 10-дневные военные учения под названием "Ulchi Freedom Guardian" (UFG).
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на министерство обороны США.
Читайте такжеСША разместили в Южной Корее противоракетные установки Patriot
Ulchi Freedom Guardian – оборонные учения на основе компьютерной симуляции, разработанные для повышения готовности, защиты региона и сохранения стабильности на Корейском полуострове. К ним будут привлечены 17500 американских военнослужащих.
Также в маневрах примут участие военные Австралии, Канады, Колумбии, Дании, Новой Зеландии, Нидерландов и Великобритании.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter