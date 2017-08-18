Мировые лидеры выразили соболезнования в связи с терактом в Барселоне (видео)

Мировые лидеры выразили сожаление по погибшим из-за теракта в Барселоне. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Эйфелева башня в Париже погасила свои огни. Отдельно привлек к себе внимание Дональд Трамп.

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В своем twitter, рассказывая о необходимости бороться с терроризмом, президент США вспомнил легенду о генерале Першинга. Есть миф, согласно которому во время войны на Филиппинах он убивал мусульман пулями, вымоченными в свиной крови.

Как сообщал УНИАН, вечером 17 августа в результате наезда микроавтобуса на пешеходов на бульваре Рамбла в туристическом квартале в центре Барселоны (Испания) погибли по меньшей мере 13 человек.

Позже в Камбрильсе ночью в пятницу сбили минивэном несколько человек, нанеся им травмы, по всей видимости в попытке повторить совершенное за несколько часов до этого нападения в Барселоне.