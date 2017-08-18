Теракт в Барселоне: Трамп вспомнил легенду о расстреле мусульман, вымоченными в свиной крови пулями

Президент США Дональд Трамп осудил теракт в Барселоне и вспомнил легенду об американском генерале Джоне Першинге. Сообщение Трамп оставил в Twitter.

«Узнайте, что сделал генерал США Першинг с террористами, когда их поймали. После того террора радикальных исламистов не было 35 лет», - написал Трамп.

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Известно, что согласно легенде, Першинг поймал на Филиппинах 50 мусульман-террористов и приказал команде, которая должна была расстрелять исламистов, вымочить пули в свиной крови. Солдаты расстреляли 49 человек, а последнему террористу приказали рассказать другим о том, что случилось.

Study what General Pershing of the United States did to terrorists when caught. There was no more Radical Islamic Terror for 35 years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

Кроме того, американский лидер заявил, что США осуждают теракт в Испании и пообещал помочь.

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, в результате наезда микроавтобуса на пешеходов на бульваре Ла Рамбла в туристическом квартале в центре Барселоны (Испания) погибли, по информации радиостанции Cadena Ser, по меньшей мере 13 человек. Пока консул, который находится в оперативной связи с полицией, выясняет, есть ли среди пострадавших в Барселоне украинцы.

Количество пострадавших в результате теракта в Барселоневозросло до ста, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о 13 погибших и более 80 пострадавших в результате теракта. Около 15 человек находятся в тяжелом состоянии.