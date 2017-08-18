В Камбрильсе скончался пятый раненный террорист - полиция

В полиции Каталонии заявили, что задержанный в ходе спецоперации в Кабрильсе террорист скончался от полученных ранений. Об этом сообщается в Twitter правоохранителей.

"Подтверждаем, что пятый террорист, обезвреженный и раненный в Камбрильсе, скончался", — отметили в ведомстве.

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Как сообщал УНИАН, в ходе спецоперации в Камбрильсе были застрелены четверо подозреваемых и предотвращен второй теракт, который должен был последовать за нападением в Барселоне.

Нападавшие в Камбрильсе ночью в пятницу сбили минивэном несколько человек, нанеся им травмы, по всей видимости в попытке повторить совершенное за несколько часов до этого нападения в Барселоне.

По последним данным, в теракте в центре Барселоны погибли 13 человек, более 80 пострадали, 15 из нимх находятся в тяжелом состоянии. Микроавтобус, за рулем которого сидел террорист, свернул с проезжей части и врезался в прохожих на бульваре. Власти объявили о задержании водителя микроавтобуса. Его сообщник был ликвидирован в перестрелке с полицией.