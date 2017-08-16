Чем грозит возможный выход Ирана из ядерного соглашения

Иран угрожает разорвать ядерное соглашение с мировыми государствами в случае введения новых санкций США против Тегерана, о чем заявил президент Ирана Хасан Роухани. В данной ситуации Иран не доволен расширением санкций против него и пытается увязать это со всеобъемлющим планом по ядерной программе, в соответствии с которой, при выполнении им определенных условий в рамках иранской ядерной программы, с него снимаются санкции. Ряд таких санкций уже снят с этой страны с 2015 года.

Иран грозится выйти из ядерного соглашения. Но это вряд ли произойдет

Однако в этом соглашении четко сказано, что все санкции увязываются исключительно с ядерной программой, а не с ракетной. Поэтому, когда Иран начал развертывать свою ракетную программу, к нему были применены дополнительные санкции. Соответственно, в данной ситуации возмущение Ирана не совсем обосновано.

США вряд ли прислушаются к возмущению Ирана и пойдут ему навстречу в этом вопросе. Тем более, с приходом к власти в Америке Дональда Трампа, который ну очень «любит» Иран, так «любит», что готов «задушить его в объятиях».

Вероятнее всего, все это внесет дополнительную напряженность в отношения Ирана и США, возникнет необходимость в дополнительных раундах переговоров по иранской ядерной программе и увязывании этой программы с ракетной. Но, повторюсь, не думаю, что Штаты пойдут навстречу Ирану, потому что ракетная программа несет в себе угрозу появления средств доставки у Ирана не только ядерного вооружения, но и химического, и биологического оружия.

Иран стремится к тому, чтобы процесс снятия с него санкций продолжался

Чем это может закончиться? Это может закончиться обострением ситуации, в том числе в Сирии. Иран пошел на такие меры, чувствуя слабость позиции Соединенных Штатов в Сирии, а также чувствуя поддержку России. Тегеран просто решил воспользоваться ситуацией. Иран стремится к тому, чтобы процесс снятия с него санкций продолжался, не зависимо от того, что он делает вне рамок ядерного соглашения.

Чтобы не возникло такой ситуации, как сейчас с Ираном и КНДР, которые «размахивают» ядерным оружием, начинать нужно было с Украины — наказывая Россию за несоблюдение ею условий Будапештского меморандума. Потому что несоблюдение таких условий и нарушение гарантий, которые давала Россия, приводит к тому, что безъядерные государства чувствуют себя обделенными в смысле безопасности и будут пытаться приобрести оружие сдерживания.

Да, Иран грозится выйти из ядерного соглашения. Но это вряд ли произойдет, потому что в этом соглашении сказано, что в таком случае все санкции, которые были применены к Ирану ранее согласно всем резолюциям ООН, возвращаются назад. Вплоть до отключения от системы SWIFT. В этом случае Иран понесет существенные убытки из-за своего неразумного поведения. И если Иран забыл об этом, США напомнят. Хотя зачем напоминать? Это записано черным по белому в соглашении.

Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова