Крэйг снова сыграет Джеймса Бонда в новом фильме

Актер Дэниел Крэйг признался, что снова исполнит роль Джеймса Бонда в новом фильме. Об этом сообщает ВВС.

Актеру был задан вопрос, будет ли он снова играть секретного агента во время его выступления в американском чат-шоу. Крэйг ответил лаконично: "Да".

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Подробностями он со зрителями не поделился.

Ранее Крэйг заявлял, что «он лучше вскроет себе вены, чем снимется в фильме об агенте 007», хотя позже сказал, что сделал это сгоряча.

По сообщениям СМИ, фильм о Бонде выйдет в 2019 году.