Крэйг снова сыграет Джеймса Бонда в новом фильме
11:03, 16 августа 2017Мир
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Актеру был задан вопрос, будет ли он снова играть секретного агента во время его выступления в американском чат-шоу.
Подробности актер не сообщил / с открытых источников
Актер Дэниел Крэйг признался, что снова исполнит роль Джеймса Бонда в новом фильме. Об этом сообщает ВВС.
Актеру был задан вопрос, будет ли он снова играть секретного агента во время его выступления в американском чат-шоу. Крэйг ответил лаконично: "Да".
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Подробностями он со зрителями не поделился.
Ранее Крэйг заявлял, что «он лучше вскроет себе вены, чем снимется в фильме об агенте 007», хотя позже сказал, что сделал это сгоряча.
По сообщениям СМИ, фильм о Бонде выйдет в 2019 году.
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