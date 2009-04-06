Украина готова помочь пострадавшим от землетрясения в Италии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил соболезнование Президенту Италии Джорджио НАПОЛИТАНО и премьер-министру Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ в связи с гибелью людей во время землетрясения в регионе Абруццо.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«Вместе с дружественным итальянским народом мы разделяем чувство скорби тех, кто потерял своих родных и близких», - говорится в телеграммах.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что Украина в случае необходимости готова оказать Италии оперативную помощь - направлением спасательного отряда и мобильного госпиталя МЧС Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в центральной итальянской области Абруццо произошло сильное землетрясение. По последним данным, погибли более 100 человек.