На выборах в Молдове победили коммунисты

Партия коммунистов Молдовы (ПКРМ), которую возглавляет Президент страны Владимир ВОРОНИН, по результатам подсчета 100% бюллетеней, уверенно победила на состоявшихся накануне парламентских выборах,

Как передает РИА «Новости»,об этом сообщил секретарь ЦИК Юрий ЧОКАН.

"Коммунисты набрали 49,91% голосов избирателей, Либеральная партия - 12,91%, Либерально-демократическая - 12,23% и альянс "Наша Молдова" - 9,88%", - сказал Ю.ЧОКАН.

Остальные 13 партий, участвовавшие в выборах, пока не могут преодолеть шестипроцентный барьер, необходимый им для прохождения в парламент.

Коммунисты получают 62-63 мандата из 101 в парламенте. В таком случае ПКРМ сможет самостоятельно, не входя ни в какие коалиции, избрать Президента - для этого необходимо две трети голосов, то есть 61 мандат, а также сформировать правительство и органы власти.

В.ВОРОНИН, чьи президентские полномочия истекают уже в апреле, заявил накануне, что в будущем планирует работать в новом парламенте страны.

В воскресенье в Молдавии прошли парламентские выборы, после которых новые депутаты должны избрать нового главу государства. На 101 место в парламент претендовали 17 политических партий и независимых кандидатов. Избирательный порог для прохождения в парламент для партий был равен 6%, для независимых кандидатов - 3%.