Грузия продала гражданину Турции три... затопленных военных корабля

Министерство экономического развития Грузии за 61 тыс. долл. продало с аукциона три корабля Военно-Морских сил Грузии, которые были затоплены российскими войсками около военного порта Поти в августе прошлого года.

Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Министерство экономического развития Грузии.

Владельцем имущества стало физическое лицо - гражданин Турции Джем АИДЕМИР, который согласно условиям аукциона обязан в течение трех месяцев извлечь из воды затонувшие плавающие средства и вывезти их из морской акватории Поти.

Начальная стартовая цена всех трех кораблей - «Тбилиси», «Диоскурия» и «Цкалтубо», составляла 10 долларов. На участие в аукционе было подано 15 заявок.