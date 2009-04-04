Грузия продала гражданину Турции три... затопленных военных корабля
12:58, 04 апреля 2009Мир
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Торг начинался с 10 долларов
Министерство экономического развития Грузии за 61 тыс. долл. продало с аукциона три корабля Военно-Морских сил Грузии, которые были затоплены российскими войсками около военного порта Поти в августе прошлого года.
Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Министерство экономического развития Грузии.
Владельцем имущества стало физическое лицо - гражданин Турции Джем АИДЕМИР, который согласно условиям аукциона обязан в течение трех месяцев извлечь из воды затонувшие плавающие средства и вывезти их из морской акватории Поти.
Начальная стартовая цена всех трех кораблей - «Тбилиси», «Диоскурия» и «Цкалтубо», составляла 10 долларов. На участие в аукционе было подано 15 заявок.
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