Лидеры НАТО не смогли согласовать кандидатуру нового Генсека альянса

Лидеры стран-членов НАТО пока не смогли договориться о новой кандидатуре на должность Генерального секретаря НАТО.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН стало известно из дипломатических источников.

Согласно информации собеседников агентства, Турция продолжает сохранять свое вето против кандидатуры премьер-министра Дании Андерса Фога РАСМУССЕНА.

Турция, в частности, не довольна тем, как датский премьер решал проблему появления в датских газетах карикатур на пророка Мухаммеда, что вызвало волну протестов в странах исламского мира в 2006 году. Кроме того, Турция не довольна тем, что А.РАСМУССЕН не смог закрыть телевизионный канал ROJ TV, близкий к партии Рабочего Курдистана, который ведет вещание из территории Дании.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ выражала надежду, что фамилия нового Генерального секретаря НАТО может быть названа после рабочего ужина лидеров стран-членов НАТО.

***С 2003 года Генеральным секретарем НАТО является Яап де Хооп СХЕФФЕР, который до этого возглавлял Министерство иностранных дел Голландии. Полномочия действующего Генсека истекают 31 июля.

Саммит НАТО, который проходит сразу в двух странах - Германии и Франции, - приурочен 60-летию формирования Альянса. Он начался 3 апреля.