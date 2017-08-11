Экс-посол США в России назвал благодарность Трампа Путину постыдной

Бывший посол США в России, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол назвал реакцию Трампа на сокращение численности сотрудников дипмиссии США в России непатриотичной, передает РБК.

«Если вы пропустили, одно из самых постыдных, непатриотичных и неосведомленных заявлений, которые (за последнее время) сделал наш президент», - написал Макфол в своем Twitter.

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МИД России в конце июля объявил, что Вашингтону предстоит сократить численность сотрудников дипмиссии США до 455 человек. Кроме того, Москва закрыла с 1 августа доступ американской стороны к посольской даче в Серебряном Бору и складским помещениям в столице.

Комментируя эти меры, президент Владимир Путин пояснил, что власти должны были «показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем». Он добавил, что Россия ожидала изменения ситуации в двусторонних отношениях в лучшую сторону, однако этого не произошло.

Президент США Дональд Трамп в ответ выразил Путину благодарность за то, что «он отпустил большое число людей, потому что теперь у нас меньше расходов». Он отметил, что Вашингтон сможет «сэкономить много денег» на зарплатах сокращенных сотрудников.