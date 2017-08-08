Погоня в Брюсселе: задержанный водитель заявил о бомбе в машине
Полицейские выстрелили в автомобиль, чтобы водитель остановился. Машина врезалась в другой автомобиль, после чего водитель был задержан.
Полиция Брюсселя остановила автомобиль и задержала водителя, который сообщил, что у него в машине заложена бомба, сообщает Le Soir.
По данным бельгийской прокуратуры, инцидент произошел днем 8 августа, около 17.00 по местному времени (18.00 по Киеву), в столичной коммуне Андерлехт.
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Полиция преследовала автомобиль, который проехал минимум на один запрещающий сигнал светофора и отказался останавливаться.
Полицейские выстрелили в автомобиль, чтобы водитель остановился. Преследование завершилось в коммуне Моленбек.
Машина врезалась в другой автомобиль, после чего водитель был задержан.
В настоящее время место вокруг автомобиля огорожено и перекрыто. Работают саперы.