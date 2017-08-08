"Пока не поздно": Горбачев призвал Россию и США начать поиск компромиссов

Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС и первый президент СССР Михаил Горбачёв призвал российское и американское руководство встречаться и искать компромиссы, "пока не поздно".

Об этом Горбачёв заявил в интервью агентству «Анадолу».

Политик рассказал, что перед тем, как ему удалось пробить стену непонимания после более чем 40 лет холодной войны, пришлось выдержать немало яростных, совсем не дипломатических схваток.

По его словам, сначала это была сплошная полемика, состоящая из взаимных обвинений.

Политик отметил, что потребовалось много терпения, чтобы не отказаться от попыток наладить отношения.

Экс-президент вспомнил эпизод первой встречи с президентом США Рональдом Рейганом в Женеве, когда, по его словам, американский лидер пытался вести себя высокомерно.

"Я ему сразу сказал: вы мне не учитель, а я вам не ученик. С одной стороны, это было твёрдо, а с другой - мои слова не были обидными", - отметил Горбачёв, добавив, что крайне важно в споре не переходить на обидные замечания и откровенные оскорбления.

По словам политика, твёрдости ему придавало и то, что в тот момент мир находился на грани ядерной войны, и игнорировать эту ситуацию дальше было нельзя. В этой ситуации Горбачев как глава государства считал безответственным сидеть сложа руки и решил проявить инициативу.

"Хорошо, что в это время в Советском Союзе пришло к власти другое поколение, которое выдвинуло концепцию нового мышления - остановить накапливание оружия, проявить инициативу в этом вопросе. В то время накопилось очень много ядерного оружия, при этом политическая ситуация была крайне напряжённой. Это создавало реальную угрозу ядерного конфликта. Не дай Бог развязаться войне, и это оружие бы всё смело на земле", - вспоминает политик.

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По его словам, это заставило всех задуматься, но хорошо, что завязался разговор, ведь именно в его процессе, каким бы недружелюбным он ни был, прояснялись позиции и открывались карты.

"Надо всегда в самой трудной ситуации находить возможности для встреч, диалога. После того, как было заключено два соглашения о сокращении вооружений, после сложнейших переговоров произошёл поворот в сознании миллионов людей, мы вышли на новый уровень отношений", - сказал Горбачев.

"Сейчас нынешним лидерам я бы тоже посоветовал не паниковать, не пугать друг друга, а встречаться и договариваться, пока не поздно", - отметил политик.