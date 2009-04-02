В Украину едет президент Европарламента

5-7 апреля в Украине с официальным визитом будет находиться президент Европейского парламента Ганс Герт ПЁТТЕРИНГ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, программой визита предусмотрены встречи президента Европарламента с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ, президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и председателем депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Г.ПЁТТЕРИНГ также выступит во время дополнительного пленарного заседания Верховной Рады Украины 6 апреля.

В рамках официального визита запланировано участие Г.ПЁТТЕРИНГА в заседании круглого стола с представителями неправительственных организаций.