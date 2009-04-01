Обама: американская система госрегулирования была неадекватной

Американская система государственного регулирования была неадекватной, и США определенно придется понести за это определенную ответственность. Такое заявление сегодня сделал президент США Барак Обама в Лондоне в преддверии саммита G20.

При этом Б.Обама отметил, что США намерены совместно с Великобританией предпринимать все необходимое для стимулирования экономического роста и потребления для того, чтобы удостовериться, что подобный кризис никогда больше не повторится.

"То, как мы будем действовать в ближайшие месяцы, как будем исполнять принимаемые постановления, как хорошо мы будем помогать нашим банкам разбираться с плохими активами, как эффективно мы будем управлять значительным оттоком капитала с развивающихся рынков и поддерживать беднейшие и развивающиеся страны, и определит, станет ли этот кризис затяжным, или же мы увидим значительные улучшения экономики", - заявил Б.Обама.

По его мнению, на дальнейший исход кризиса повлияет и то, насколько эффективно будут реформированы государственные финансовые институты, передает Reuters.

В своем выступлении Б.Обама также отметил, что разногласия в отношении антикризисных мер могут возникнуть только по поводу их масштаба и что никто не ставит под вопрос борьбу со стагнацией общемирового рынка и стимулирование экономического роста. По его мнению, во избежание рисков для финансовых рынков от стран G20 потребуется большая сплоченность, однако едва ли им удастся прийти к соглашению по всем пунктам.

Президент США также подчеркнул, что крупнейшим экономическим державам мира необходимо отказаться от протекционизма и интенсифицировать усилия по поддержке развивающихся рынков. Кроме того, необходимо создать структуру, которая сможет поддерживать сотрудничество между странами по этим вопросам в ближайшие месяцы и годы.

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