Украинские морпехи отправляются в Косово

Сегодня начинается очередная – двенадцатая – ротация национальной составляющей совместного украинско-польского миротворческого батальона “УкрПолбат” в Косово.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны, перевозка украинских военнослужащих к месту службы состоится с 1 по 15 апреля железнодорожным и автомобильным транспортом.

В целом в рамках очередной ротации в Косово будут заменены 184 украинских миротворца.

Основу “УкрПолбата” в Косово новой ротации составляет отдельный батальон морской пехоты Центра войск береговой обороны Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

На протяжении полгода на Ангарском полигоне в Крыму продолжалась интенсивная подготовка будущих украинских миротворцев новой ротации. Тактико-специальные занятия проходили в условиях, приближенных к реальной обстановке, по современным стандартам.

Подразделения ВСУ выполняют миротворческие задачи в Косово с 1 сентября 1999 года.

Среди основных заданий, которые возлагаются на личный состав украинского контингента, - осуществление патрулирования, обеспечение безопасности перемещения местных жителей, несение службы на наблюдательных постах, предоставление гуманитарной помощи, проверка автомобильного транспорта и населения на предмет наличия оружия, взрывчатки, наркотических веществ и контрабанды, охрана исторических памятников и тому подобное.