Толпа громит банки в лондонском Сити

Манифестанты начали громить банки в лондонском Сити. От действий протестующих первым пострадал вход в офис "Королевского банка Шотландии", передает корреспондент ИТАР-ТАСС с места событий. Разбиты стекла, внутрь банка брошены дымовые шашки. Полиция принимает меры, чтобы оттеснить манифестантов. По данным телеканала SkyNews, среди полицейских есть раненый.

Ранее агентства сообщали, что число участников манифестации у стен Банка Англии в лондонском Сити достигло примерно пяти тысяч человек. Эта акция - "поход на Банк Англии" - приурочена к открывающемуся в британской столице саммиту стран "большой двадцатки", пишет Newsru.

Четыре толпы антиглобалистов и анархистов сошлись с разных концов к зданию Банка Англии. При этом некоторые митингующие попытались взять здание британского ЦБ штурмом, попутно закидывая полицейских яйцами и фруктами. Затем демонстранты разошлись окончательно и перебили стекла в здании Royal Bank of Scotland. В итоге недалеко от отеля Corn Exchange произошли столкновения демонстрантов с полицией, но основная часть антиглобалистов в них участия не принимала, сообщает РБК.

По данным Associated Press большинство банкиров предпочли сегодня вообще остаться дома, боясь попасть "под горячую руку" митингующих. Между тем полиция уже арестовала по меньшей мере восьмерых протестующих.