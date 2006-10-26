В Португалии объявлено чрезвычайное положение

В Португалии из-за сильного наводнения объявлено чрезвычайное положение.

От ненастья больше всего пострадал район Лиссабона и Леиреи. В городе Помбал погибла восьмидесятилетняя женщина, сотни людей ранены, сообщает “5 канал”.

По усей стране зафиксировали свыше тридцати оползней, ветер вырвал с корнем свыше двухсот деревьев, ливни подтопили жилые дома и дороги. Полиция объявила о закрытии нескольких железных дорог и автомобильных трасс.

В соседней Испании от стихии больше всего страдает провинция Галисия. Только в этом регионе в службу спасения поступило одиннадцать тысяч звонков.

Причиной наводнения стали сильные ливни и штормы, прокатившиеся по Пиренеям в выходные.