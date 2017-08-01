"Звездное пожертвование": Джордж Клуни с супругой выделят $2 миллиона на школы для сирийских детей

Известный голливудский актер Джордж Клуни и его супруга Амалия планируют выделить 2 миллиона 250 тысяч долларов на развитие семи школ для трех тысяч детей сирийских беженцев, проживающих в Ливане.

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"Мы не можем позволить себе потерять целое поколение только потому, что им не повезло родиться в неподходящее время и в неподходящем месте. Тысячи молодых сирийцев рискуют никогда не стать полноценной частью нашего общества. Школьное образование поможет им изменить свою жизнь", - говорится в опубликованном на официальном сайте фонда семьи Клуни сообщении.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, Джордж Клуни продал собственный бренд текилы за $1 миллиард.