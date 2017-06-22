Джордж Клуни продал собственный бренд текилы за $1 миллиард

Британский алкогольный гигант Diageo приобрел премиальный американский бренд текилы Casamigos, сооснователем которого является голливудский актер Джордж Клуни, за 1 млрд долларов. Об этом пишет Русская служба ВВС.

Читайте такжеОтец Бейонсе подтвердил, что дочь родила двойнюВ Diageo заявили о намерении сделать Casamigos международным брендом. Издание отмечает, что Джордж Клуни основал компанию Casamigos в 2013 году вместе со своими друзьями Ранде Гербером и Майком Мелдманом.

По их словам, бренд Casamigos (в переводе с испанского - "дом друзей") родился после ночных дружеских посиделок с текилой. Муж супермодели Синди Кроуфорд Ранде Гербер рассказал, что Casamigos "началась с дружбы и затеи создать самую вкусную и мягкую текилу".

Джордж Клуни сказал в интервью Эс-эн-би-си, что он и его друзья "останутся частью Casamigos и, пожалуй, выпьют вечером по шоту. Или даже по два".

Как сообщал УНИАН, в начале июня жена актера Амаль родила двойню - девочку и мальчика. Соглашение с Diageo было подписано всего пару недель спустя.