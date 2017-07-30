В Германии произошла стрельба в ночном клубе, есть жертва и раненые

В немецком городе Констанц в ночном клубе произошла стрельба, в результате чего погиб по меньшей мере 1 человек и еще 3 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

34-летний подозреваемый пострадал от травм, угрожающих жизни, в ходе перестрелки с полицейскими. Подозреваемый был доставлен в больницу. Мотив для стрельбы пока неясен. Один полицейский был ранен.

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Полиция заявила, что в городе были развернуты специальные силы спецназа, поскольку было неясно, действовал ли подозреваемый в одиночку или имел сообщников.

В Министерстве иностранных дел Украины выясняют, есть ли среди пострадавших украинцы.

Ранее в Киеве на Татарке произошла стрельба, пострадал парень.