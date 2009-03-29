Пентагон: КНДР, скорее всего, произведет пуск ракеты

Соединенные Штаты не планируют сбивать ракету-носитель, запуск которой готовит Северная Корея. С таким заявлением в эфире телеканала Fox выступил министр обороны США Роберт Гейтс. Шеф Пентагона заявил, что КНДР, "скорее всего", произведет запуск ракеты, однако США "не ведут никаких приготовлений" к ее перехвату.

По словам Р.Гейтса, уничтожение северокорейской ракеты не рассматривается американскими военными, поскольку запуск не несет непосредственной угрозы США. "Если бы речь шла о ракете с опасной траекторией, например, в направлении Гавайских островов, мы бы могли рассмотреть возможность перехвата", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Министр выразил мнение, что Пхеньян пока не располагает техническими возможностями для запуска межконтинентальной баллистической ракеты, снабженной ядерной боеголовкой. Однако в администрации США никто не сомневается, что КНДР стремится к получению таких технологий, указал шеф Пентагона.